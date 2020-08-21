Комнаты, в которых работал император Николай Первый в Гатчинском дворце, откроют двери для посетителей 4 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе музея-заповедника.
Комнаты Николая I в Гатчинском дворце откроются в сентябре — впервые после 10 лет реставрации
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Фото: пресс-служба ГМЗ "Гатчина"
Парадный военный кабинет, приёмная, камердинерская, рабочий угловой кабинет императора, а также ряд служебных помещений были полностью уничтожены в 1944 году в результате пожара. Интерьеры реставрировали в течение десяти лет. Также впервые после эвакуации 1941 года в помещения вернут мемориальные предметы: бюро, люстры, вазы, столы, стулья, картины. «Некоторые экспонаты, например, походная кровать императора, на которой он отдыхал в Большом Военном кабинете, воссозданы по старинным акварелям и фотографиям», — добавили в пресс-службе.
Кроме того, посетители смогут увидеть остатки подъёмного механизма XIX века, которые были обнаружены при реставрации, а еще макет, показывающий принцип работы дворцового лифта.
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