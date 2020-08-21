СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» объявило торги по городской программе «Рубль за метр», которая предполагает восстановление объекта культурного наследия «Дача Н. М. Кочкина» в Сестрорецке. Об этом сообщает Комитет имущественных отношений Петербурга.
Дачу Кочкина в Сестрорецке восстановят по программе «Рубль за метр»
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Фото: citywalls
Здание построили в начале ХХ века для коллежского секретаря Николая Михайловича Кочкина, однако сейчас оно не используется. Как рассказали в пресс-службе, дача находится в плохом состоянии.
Начальная цена аукциона — 304 тысячи рублей. Такую сумму победитель торгов будет ежемесячно выплачивать до тех пор, пока не завершатся работы по восстановлению объекта. Договор аренды будет заключен на 49 лет. По программе «Рубль за метр» будущий арендатор здания должен восстановить памятник. Когда работы закончатся, арендатор сможет платить льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 кв. метр. Кроме того, арендатор обязан восстановить объект в срок, не превышающий 7 лет с даты передачи объекта арендатору.
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