Дачу Кочкина в Сестрорецке восстановят по программе «Рубль за метр»

Начальная цена аукциона — 304 тысячи рублей. Такую сумму победитель торгов будет ежемесячно выплачивать до тех пор, пока не завершатся работы по восстановлению объекта. Договор аренды будет заключен на 49 лет. По программе «Рубль за метр» будущий арендатор здания должен восстановить памятник. Когда работы закончатся, арендатор сможет платить льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 кв. метр. Кроме того, арендатор обязан восстановить объект в срок, не превышающий 7 лет с даты передачи объекта арендатору.