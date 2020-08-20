Образовательный проект «Открытый город» вышел из карантинного режима: успевайте регистрироваться на бесплатные экскурсии по самым интересным историческим постройкам города — «Собака.ru» собрала лучшие из них. Запись на все экскурсии открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до даты проведения, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия.
Гид: самые интересные бесплатные (возобновленные!) экскурсии по закрытым дворцам и особнякам Петербурга
Автобусная экскурсия «Тайный сад»
29 августа в 12:00
5 сентября в 12:00
12 сентября в 12:00
19 сентября в 12:00
26 сентября в 12:00
Во время прогулки по Александровскому парку Царского села экскурсанты увидят, как воплотилось желание Екатерины II построить здесь Китайскую деревню. Побывают в потаенных уголках парка, куда закрыт вход обычным посетителям, посетят комплекс «Верхних теплиц», частично сохранивших историческую планировку начала XVIII века, узнают, как было организовано огородное и фермерское хозяйство, поставлявшее продукты для нужд Высочайшего двора.
Пешеходная экскурсия «Красное знамя»
22 августа в 12:00
29 августа в 12:00
На этой экскурсии можно будет увидеть здание Силовой станции трикотажной фабрики «Красное знамя» — единственное в России крупное произведение всемирно известного архитектора Эриха Мендельсона. По его задумке, она напоминает корабль, который как бы ведет за собой все производство. До недавнего времени дом находился в аварийном состоянии, но в 2017-2018 годах здесь прошла реставрация, были восстановлены первоначальный объем помещений, кирпичная кладка, световые фонари. В здании сохранились исторические бункеры для подачи угля к котлам, кран-балка, изготовленная в Германии и установленная здесь еще в 1927 году.
Пешеходная экскурсия в особняк Варвары Васильевны Долгоруковой
25 августа в 16:00
Особняк Долгоруковой был построен в середине XIX века в стиле позднего классицизма. С тех пор он успел несколько сменить хозяев. Фасад здания сохранился в первоначальном виде, а интерьеры перестраивались под вкусы новых владельцев. В доме часто устраивались официальные приемы и званые вечера. Среди именитых гостей: писатель А. Куприн и император Николай II.
После прихода Советской власти внутренние помещения распределили под коммунальные квартиры, а в большой столовой устроили общедомовую кухню. Тогда большая часть убранства особняка была утеряна (сейчас они восстановлены), но парадная лестница с огромным зеркалом и ажурными перилами сохранились до наших дней.
Пешеходная экскурсия во дворец Великого князя Михаила Александровича
27 августа в 11:00
Великий князь Михаил Александрович — это младший брат Николая II. С фасада дворец сына императора Александра III выглядит скромно, облицован гранитом и английской плиткой. Но внутри скрываются когда-то роскошные интерьеры и интересные детали.
Пешеходная экскурсия «Усадьба Кирьяново в жизни княгини Е.Р. Дашковой»
6 августа 15:30, 16:30
Экскурсия посвящена судьбе сподвижнице Екатерины II, главе двух академий Екатерине Дашковой. Участники увидят дачу, построенную по задумке владелицы, посетят центральную часть усадебного дома, обычно недоступную для осмотра, а также узнают, как жила одна из самых ярких женщин в истории России.
Пешеходная экскурсия в Таврический дворец, Шпалерная улица, д. 47
2 сентября в 15:00, подача списков 25 августа
9 сентября в 15:00, подача списков 1 сентября
16 сентября 15:00, подача списков 8 сентября
Архитектор Старов зрительно увеличил пространство резиденции князя Григория Потемкина-Таврического, построил его таким образом, что большая часть помещений располагается с торцевой части. Интерьеры и пространства залов должны были подчеркнуть величие их владельца. На экскурсии можно будет узнать о судьбе Григория Потемкина-Таврического, его взаимоотношениях с покровительницей императрицей Екатериной II, как использовался дворец после смерти хозяина, а также о том, как рухнувший здесь в 1907 году потолок погубил репутацию целой мебельной фабрики.
Больше экскурсий на сайте открытыйгород.рф.
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