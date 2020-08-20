Петербургский метрополитен показал, как «Новокрестовскую» переделывают в «Зенит»

Напомним, станция метро «Новокрестовская» официально переименовали в «Зенит». Также дизайн «Новокрестовской» планируют изменить: вестибюль перекрасят в сине-бело-голубые цвета, в витринах на перроне разместят львов и отделают стены станции в символике футбольного клуба. Дизайн и концепцию разработало московское архитектурное бюро Arch Group. При этом работы планируют закончить к маю 2021 года. Также известно, что «Зенит» возьмет на себя все расходы, связанные с переименованием станции.