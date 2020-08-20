В Петергофе отреставрировали поврежденную статую Венеры. Вандалы сломали ей пальцы

Восстановление статуи обошлось в 200 тысяч рублей. Специалисты использовали в работе искусственный камень, а не мрамор, благодаря чему получилось сделать точные слепки и не травмировать оригинальные элементы статуи при монтаже. Работы выполнила реставрационная компания ООО «РМ „Наследие“». При этом все этапы воссоздания поврежденных элементов согласовывались с Реставрационным советом музея-заповедника.