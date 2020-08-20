В природном заказнике «Сестрорецкое болото» состоялось открытие экотропы протяженностью 3,5 километра. Она обустроена тематическими стендами, деревянными настилами и смотровыми площадками, сообщает комитет по природопользованию.
В природном заказнике «Сестрорецкое болото» открыли экотропу в 3,5 км
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Наверное, только в Питере болото может быть природной достопримечательностью - с пешеходными дорожками, смотровыми площадками и информационными табличками 🤟🏼 спасибо Але @vent_du_nord_ , что рассказала про такое место - в субботу намотали 10 тысяч шагов по этой болотной красоте 🌿 ⠀ #summer #swamp #countryside #instadaily #darlingdaily #russia #russiannature #naturephotography #instafollow #instalike #likes4likes #лето2020 #летоэтомаленькаяжизнь #сестрорецкоеболото #заказниксестрорецкоеболото #ленинградскаяобласть
По словам главы природоохранного ведомства Дениса Беляева, благодаря экологическому маршруту участники смогут познакомиться с уникальным природным и историческим наследием этой территории, а также открытие тропы поспособствует равномерному распределению рекреационных нагрузок на природные комплексы и их сохранение.
Первый подобный маршрут появился 6 лет назад на территории памятника природы «Комаровский берег». Экологические маршруты также есть на территории памятника природы «Дудергофские высоты» и государственного природного заказника «Западный Котлин».
Напомним, в природном заказнике «Сестрорецкое болото» в Курортном районе Петербурга новая экотропа впервые появилась в августе прошлого года, тогда ее протяженность составляла более 1,5 километров — пройдя по нему, можно познакомиться с редкими краснокнижными растениями, увидеть тетеревиные и глухариные тока, журавлей, лис и других диких животных.
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