В природном заказнике «Сестрорецкое болото» открыли экотропу в 3,5 км

Напомним, в природном заказнике «Сестрорецкое болото» в Курортном районе Петербурга новая экотропа впервые появилась в августе прошлого года, тогда ее протяженность составляла более 1,5 километров — пройдя по нему, можно познакомиться с редкими краснокнижными растениями, увидеть тетеревиные и глухариные тока, журавлей, лис и других диких животных.