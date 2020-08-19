Губернатор города Александр Беглов заявил о том, что до конца 2020 года Петербург получит более ста новых троллейбусов. Парк Горэлектротранса пополнится 20 сочленённых троллейбусов Vitovt Max II — так называемые «гармошки», способные вместить более 150 человек, говорится на сайте Смольного.
В Петербурге до конца года появятся более 100 новых троллейбусов
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Фото: пресс-служба администрации Петербурга
Также город пополнится 87 троллейбусами нового поколения модели «Адмирал», которые уже разъезжают по улицам Петербурга. В последние годы в городе появился новый вид транспорта — электробусы с увеличенным автономным ходом. Сейчас они ездят работают восьми маршрутах, однако их число планируют увеличить.
Кроме того, Беглов отметил, что требуется реконструкция и ремонт всей инфраструктуры — электрических сетей и трамвайных рельсов.
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