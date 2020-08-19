В Петербурге до конца года появятся более 100 новых троллейбусов

Также город пополнится 87 троллейбусами нового поколения модели «Адмирал», которые уже разъезжают по улицам Петербурга. В последние годы в городе появился новый вид транспорта — электробусы с увеличенным автономным ходом. Сейчас они ездят работают восьми маршрутах, однако их число планируют увеличить.