Станцию метро «Новокрестовская» официально переименовали в «Зенит»

Напомним, дизайн «Новокрестовской» изменят в честь «Зенита». Вестибюль перекрасят в сине-бело-голубые цвета, также планируют в витринах на перроне разместить львов и отделать стены станции в символике футбольного клуба. Дизайн и концепцию разработало московское архитектурное бюро Arch Group. При этом работы планируют закончить к маю 2021 года. Также известно, что «Зенит» возьмет на себя все расходы, связанные с переименованием станции.