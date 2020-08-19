Станция метро «Новокрестовская» официально переименована в «Зенит». Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по транспорту.
Станцию метро «Новокрестовская» официально переименовали в «Зенит»
Как рассказали изданию, изменения в Единый государственный реестр недвижимости были внесены 14 августа после одобрения переименования Топонимической комиссией. Схемы линий в метро планируют начать менять с завтрашнего дня, 20 августа. После ремонта «Новокрестовская» откроется с новым названием, но дизайн пока что останется прежним. Заменят только табличку перед входом, уточнили в комитете.
Напомним, дизайн «Новокрестовской» изменят в честь «Зенита». Вестибюль перекрасят в сине-бело-голубые цвета, также планируют в витринах на перроне разместить львов и отделать стены станции в символике футбольного клуба. Дизайн и концепцию разработало московское архитектурное бюро Arch Group. При этом работы планируют закончить к маю 2021 года. Также известно, что «Зенит» возьмет на себя все расходы, связанные с переименованием станции.
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