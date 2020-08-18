На стене клуба-музея «Котельной Камчатка» закрасили граффити, посвященное Виктору Цою

Напомним, ранее Дворцовый мост развели под песни музыканта Виктора Цоя «Спокойная ночь» и «Кончится лето». После этого петербуржцы наблюдали на разведенном мосту проекцию портрета лидера группы «Кино». Акция была приурочена к 30-й годовщине со дня смерти Цоя. В этот же день состоялась премьера клипа Джоанны Стингрей на композицию «Любовь – это не шутка». Песню записали в 1987 году, однако она до сих пор не исполнялась. Режиссер Джордж Ицхак снял трибьют на основе архивных видео Джоанны.