Дизайн станции «Новокрестовская», которую должны переименовать в «Зенит», планируют изменить. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
Дизайн «Новокрестовской» изменят в честь «Зенита». Вестибюль перекрасят в сине-бело-голубые цвета
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Источник: "Деловой Петербург"
Вестибюль перекрасят в сине–бело–голубых цвета, в витринах на перроне хотят разместить львов (символ петербургского клуба), а стены станции отделают в символике футбольного клуба. Дизайн и концепцию разработало московское архитектурное бюро Arch Group. При этом работы планируют закончить к маю 2021 года. Также известно, что «Зенит» возьмет на себя все расходы, связанные с переименованием станции.
Напомним, топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила переименование станции метро «Новокрестовская» в «Зенит» — в честь петербургского футбольного клуба. Также генеральный директор клуба подчеркнул, что «Зенит» возьмет на себя всю «весомую часть» затрат, связанных с переименованием станции. Например, будут заменены все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро.
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