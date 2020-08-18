В Петербурге безработица выросла в 10 раз во время пандемии. Смольный объяснил, почему

Из доклада следует, что в июне прошлого года в службе занятости было зафиксировано 12 тысяч человек, в 2020 году — уже 92 тысячи. При этом даже во время кризиса 2014–15 годов такого не было. Как отмечает Москаленко, при этом резкого уменьшения количества сотрудников организаций не наблюдается. По его словам, на крупных и средних предприятиях численность сократилась на 3 %, в малом бизнесе никаких изменений не было, а среди ИП даже выросла.