В Петербурге развесили плакаты с отрывками из стихотворений Бродского, где упоминаются деревья

На каждом плакате названия различных деревьев выделены зеленым цветом, а также стихотворение сопровождает надпись «Здесь могло быть ваше дерево». Неизвестно, кто обратил внимание на проблему исчезновения деревьев в Петербурге. «У нас действительно растут как грибы рекламные конструкции и столбы освещения там, где росли деревья», — пишет Мария Тиника.