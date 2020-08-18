На рекламных щитах Петербурга появились плакаты со строчками из стихотворений Иосифа Бродского, в которых встречается упоминание деревьев. Об этом рассказала координатор движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника.
В Петербурге развесили плакаты с отрывками из стихотворений Бродского, где упоминаются деревья
На каждом плакате названия различных деревьев выделены зеленым цветом, а также стихотворение сопровождает надпись «Здесь могло быть ваше дерево». Неизвестно, кто обратил внимание на проблему исчезновения деревьев в Петербурге. «У нас действительно растут как грибы рекламные конструкции и столбы освещения там, где росли деревья», — пишет Мария Тиника.
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