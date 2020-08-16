В воскресенье, 16 августа, в торговом центре «Мега» на Дыбенко обрушилась стена. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
В «Меге» на Дыбенко обрушилась стена. Пострадавших нет
В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» опубликовали видео с рухнувшей конструкцией. По словам автора видеоролика, обошлось без пострадавших. Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти сообщила изданию 78.ru, что обрушилась гипсокартонная перегородка в зоне реконструкции, которая не задела людей.
Также пресс-служба ТЦ заявила, что доступ в эту часть комплекса закрыт и сейчас проводится проверка, чтобы больше такие ситуации не повторялись. «Никто не пострадал. «Мега» работает в обычном режиме», — отметили там.
Напомним, ранее стало известно о том, что третьей «Меги» под Петербургом не будет. Компания Ingka Centres, владеющая торговыми центрами «Мега» и IKEA, отказалась от строительства торгового центра в Ленинградской области — «Мега Новоселье». Компания планирует развивать «Мегу Дыбенко», инвестировав в проект 2,2 млрд рублей.
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