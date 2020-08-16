В Петербурге восстановят фонтаны в Румянцевском саду

Уточняется, что в ближайшее время в Петербурге должны привести в порядок все городские фонтаны. Однако фонтаны Румянцевского сада планируют отреставрировать вне очереди, поскольку «они находятся в знаковом месте, и то, что один из них не работает – недопустимо».