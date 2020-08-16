В Петербурге, а также в ряде других регионов России, купальный сезон подошел к концу. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Гидрометцентр: в Петербурге завершился купальный сезон
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Фото: Shutterstock
«Уже севернее Москвы купальный сезон точно завершился: в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях. В Санкт-Петербурге тоже, естественно», — рассказал он ТАСС. Москвичи также уже не смогут покупаться в комфортных условиях. Метеоролог отметил, что температура воды уже не прогреется.
Вильфанд добавил, что завершение купального сезона означает понижение температуры воды до некомфортной для купания детей. Тем не менее закаленные взрослые могут купаться в холодной воде.
Ранее в Гидрометцентре предупредили о надвигающейся жаре и тропическом шторме «Чанми». Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким регионам следует готовиться.
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