Гидрометцентр: в Петербурге завершился купальный сезон

«Уже севернее Москвы купальный сезон точно завершился: в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях. В Санкт-Петербурге тоже, естественно», — рассказал он ТАСС. Москвичи также уже не смогут покупаться в комфортных условиях. Метеоролог отметил, что температура воды уже не прогреется.