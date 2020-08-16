Нерпенок Шлиссик, которого несколько раз пытались выпустить на волю, вернулся к людям

Как рассказали в Центре, Шлиссика спасла семья, которая отдыхала на Ладоге. Они заметили, что нерпенок плыл вдоль берега, также подплывал к детям, а затем добрался до камней. «Позвонили в службу спасения. И там узнали, что малыш в беде и его надо спасать. Нерпенок, хотя и отплывал от людей, было видно, что он не дикий», — поделились сами очевидцы. В итоге мужчина поймал Шлиссика и передал его сотрудникам Фонда.