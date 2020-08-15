Дворцовый мост развели под песни Виктора Цоя. Более тысячи людей увидели проекцию его портрета на мосту

В эту субботу, 15 августа, Дворцовый мост развели под песни музыканта Виктора Цоя «Спокойная ночь» и «Кончится лето». После этого петербуржцы наблюдали на разведенном мосту проекцию портрета лидера группы «Кино». Акция была приурочена к 30-й годовщине со дня смерти Цоя.