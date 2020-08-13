На границе Ленинградской области и Финляндии появится велодорожка с зонами отдыха и ремонта

Как пишет «Коммерсантъ», с российской стороны велодорожка пройдет по улицам Красноармейской, Спортивной, Пограничной и Заводской, а также по улице Победы до границы с Финляндией. Трасса будет разделена на пешеходную часть шириной 2,25 метра и велосипедную шириной 1-1,5 метра, которые местами объединят. На подъезде к границе с Финляндией для велосипедистов разместят дополнительную разметку и указатели, а также обустроят зону отдыха, ремонта и парковки велосипедов, а также павильон для ожидания.

Строительство финансируется из программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия». Стоимость контракта составит 58,8 миллионов рублей.

По данным администрации Светогорска, границу на велосипеде с российской стороны пересекают несколько тысяч человек ежегодно — так, в 2017 году двухколесным транспортом для этих целей воспользовались около 34 тысяч петербуржцев. Новая велодорожка может быть популярна именно поэтому — так как многие посещают Иматру только на несколько часов ради шопинг-туров и Duty Free.

«Поездки в Иматру станут более безопасными, не надо будет двигаться в потоке автомобилей по дорогам, рискуя быть сбитыми. Для того чтобы этот веломаршрут смог полноценно работать, необходимо дотянуть его хотя бы до Выборга, а в идеале — до Петербурга. Тогда жители Петербурга и Ленобласти смогут доезжать до Финляндии, а жители Суоми смогут приезжать к нам», — считает руководитель «Петербургского велообщества» Павел Хусу.

Напомним, Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа, однако посетить Финляндию пока не получится — власти страны продлили ограничения на пересечение границы до 11 августа. К приему россиян Финляндия готова, однако конкретные сроки открытия границ будут определены властями страны исходя из принципа снятия ограничений с каждой отдельно взятой страной. Также возобновил работу визовый центр Финляндии в Петербурге.