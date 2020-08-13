Неизвестные «заминировали» суды Петербурга и все магазины «Пятерочка»

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, анонимное сообщение поступило в Василеостровский районный суд. «Заминировано здание суда и все магазины «Пятерочки»», — говорится в заявлении. Эвакуировали Петродворцовый, Василеостровский и Октябрьский районные суды. Одновременно с этим сообщения о минировании поступили в районные и городские суды Волгоградской области.

Как пишет ТАСС, неизвестные также «заминировали» все отделения налоговой инспекции и еще несколько районных судов города, подобное сообщение также поступило в аэропорт «Пулково».

Напомним, в феврале 2019 года в Петербурге прошла волна сообщений о минировании зданий. Тогда массовые эвакуации продолжались неделю. Анонимные лжеминеры заявляли, что «после всех проверок, когда вы потеряете бдительность, мы заложим бомбу». Спустя месяц сообщения возобновились — тогда всвязи с угрозой взрыва эвакуировали посетителей Государственного Эрмитажа, острова «Новая Голландия» и школ города. Подобные сообщения поступали и в декабре 2019 года.

«Собака.ru» узнала у специалистов, возможно ли остановить волну ложных минирований, а ФСБ предложила блокировать сотовую связь России с другими странами в рамках борьбы с телефонным терроризмом.