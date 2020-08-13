Каким будет новое зеленое пространство на улице Марата на месте стихийной парковки?

Как будет выглядеть сквер?

«Естественное сочетание природных мотивов и настроение русского пейзажа» – так авторы концепции описывают будущий сквер на Марата, 25. К уже имеющимся на участке рябине, вишне, березам и тополю планируют подселить два клена, которые будут отвечать за создание образа арки с видом на Музей Арктики и Антарктики. Ассортимент растений уже подобрали, среди них — тысячелистник, волжанка двудомная, герань кантабрийская, два вида спиреи и другие. Ко всем хотят поставить таблички с описанием.

«Согласование проекта проводилось в формате онлайн и встреч в рабочей группе. Жители ближайших домов и инициаторы акции вместе решали, где будут пролегать границы территории, утверждали схему размещения растений и их ассортимент», – пояснил глава МО «Владимирский» Денис Тихоненко.

Как появилась идея и почему выбор пал на Марата, 25?

Одна из основательниц фонда «Зеленый Петербург» Екатерина Фалдина рассказала, что разработку проекта взяла на себя группа студентов СПбГАСУ под руководством преподавателя Надежды Керимовой. Инициатором выступил сам фонд. Поиск территорий для озеленения начался в феврале-марте этого года: инициаторы проекта искали место, которое будет доступно для всех горожан, а не только для жителей отдельного двора.

Координатор фонда «Зеленый Петербург» Мария Шатунова добавила, что территорию предложил муниципальный округ «Владимирский», на который помогла выйти одна из муниципальных депутатов Марина Цай. Далее с МО и местными жителями обсуждались особенности территории и возможные пути ее развития.