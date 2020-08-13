Сквер на улице Марата может быть приятным местом отдыха в центре с видом на Музей Арктики и Антарктики, но сейчас там истоптанный газон, стихийная парковка, пять деревьев и несколько скамеек. Но уже в августе это место изменится: подробно об этом «Собака.ru» рассказали ответственные за реализацию проекта – фонд «Зеленый Петербург» с командой Plants for friends, буше и МО «Владимирский».
Каким будет новое зеленое пространство на улице Марата на месте стихийной парковки?
Как будет выглядеть сквер?
«Естественное сочетание природных мотивов и настроение русского пейзажа» – так авторы концепции описывают будущий сквер на Марата, 25. К уже имеющимся на участке рябине, вишне, березам и тополю планируют подселить два клена, которые будут отвечать за создание образа арки с видом на Музей Арктики и Антарктики. Ассортимент растений уже подобрали, среди них — тысячелистник, волжанка двудомная, герань кантабрийская, два вида спиреи и другие. Ко всем хотят поставить таблички с описанием.
«Согласование проекта проводилось в формате онлайн и встреч в рабочей группе. Жители ближайших домов и инициаторы акции вместе решали, где будут пролегать границы территории, утверждали схему размещения растений и их ассортимент», – пояснил глава МО «Владимирский» Денис Тихоненко.
Как появилась идея и почему выбор пал на Марата, 25?
Одна из основательниц фонда «Зеленый Петербург» Екатерина Фалдина рассказала, что разработку проекта взяла на себя группа студентов СПбГАСУ под руководством преподавателя Надежды Керимовой. Инициатором выступил сам фонд. Поиск территорий для озеленения начался в феврале-марте этого года: инициаторы проекта искали место, которое будет доступно для всех горожан, а не только для жителей отдельного двора.
Координатор фонда «Зеленый Петербург» Мария Шатунова добавила, что территорию предложил муниципальный округ «Владимирский», на который помогла выйти одна из муниципальных депутатов Марина Цай. Далее с МО и местными жителями обсуждались особенности территории и возможные пути ее развития.
Когда сквер на Марата, 25 будет открыт?
Авторы проекта планируют озеленить территорию в конце августа. Скорость работ зависит от сбора средств. Пока инициаторам удалось собрать 32 тысячи рублей из необходимых для закупки растений 140 тысяч.
Почему за озеленение взялся буше?
Коммерческий директор буше Роман Певзнер рассказал, что компания поддерживает проект идеологически. Об озеленении территории буше и фонд «Зеленый Петербург» думали вместе. Сперва компания даже намеревалась выступить инвестором, но пандемия скорректировала и эти планы. Теперь буше выступает как информационный партнер инициативы, но допускает инвестирование средств в проект.
Роль депутатов
Денис Тихоненко рассказал, что в муниципалитете о проблеме хаотичности парковки, которая вскоре превратится в сад, знали. Участие округа не ограничится только поддержкой развития озеленения территорий: оно будет включать и закупку материалов, а также непосредственно участие в высадке растений. К ней подключат и волонтеров.
Почему в городе возникают проблемы с озеленением?
«Это Центральный район с очень плотной застройкой, небольшими внутренними дворами, где они в основном все заасфальтированы, и нет возможности разбивать, к примеру, цветник», – добавил глава МО «Владимирский».
Хвойные и злаки с опорой на климат
Доцент кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ, ландшафтный архитектор, кандидат сельскохозяйственных наук, Надежда Керимова выступила консультантом группы студентов университета, разработавших проект. Она рассказала, что его особенностью стало использование растений, устойчивых в городской среде и не требующих сложного ухода. При этом они должны быть декоративными в течение всех сезонов.
«Важной структурной ролью городских посадок традиционно обладают кустарники, которые в течение зимнего периода сохраняют обьем, а хвойные остаются зелеными. Злаки в проекте появились благодаря своей возможности взять на себя нагрузку декоративности в осенний период, когда многие травянистые растений увядают.
Для сквера на улице Марата, 25 начинающие ландшафтные архитекторы выбрали и растения, обладающие декоративностью в течение различных сезонов, включив такие, которые добавляют динамики посадкам – способность двигаться при небольших порывах ветра, чтобы посадки не выглядели статично», – объяснила Надежда Керимова.
Кто будет ухаживать за растениями?
«Ответственного за уход за растениями, которые появятся в сквере на Марата, 25, еще нет. За сохранность зелени могут отвечать местные жители, муниципалитет, фонд «Зеленый Петербург» и даже хостел, находящийся в том же дворе. Главного по уходу назначат к моменту завершения озеленения территории», – подчеркнула Екатерина Фалдина. Мария Шатунова добавила, что к настоящему моменту вопрос решен относительно полива растений — эту работу возьмет на себя находящийся по соседству хостел.
Какие еще локации Петербурга нуждаются в озеленении?
«Очень много локаций, и они есть на нашем сайте www.ozelenimvse.ru. К нам часто обращаются жители и говорят: «Давайте здесь посадим дерево, кусты, ромашки». Мы готовы поддерживать любую инициативу, особенно жителей, которые впоследствии готовы за растениями ухаживать, и вписываемся во все предложения», – отметила Екатерина Фалдина.
При этом фонд для себя выделяет приоритетный список мест, основу которого составляют локации Адмиралтейского района и посадка деревьев как «очень важную часть городской среды». В планах – озеленение территорий на Садовой улице, 54, набережной канала Грибоедова, 76, 83, 86-88/90. Выбрать проект и оставить пожертвование возможно на сайте фонда.
Я хочу озеленить свой двор: что нужно сделать?
«Инициативная группа жителей может прийти в свой муниципалитет (если речь идет о территории, находящейся в его ведении) и предложить реализовать проект, к примеру, цветника рядом с их домом. Согласование проекта у всех проводится по-разному: кому-то необходима рабочая группа, где-то муниципалитет сразу утверждает инициативу», – отметил Денис Тихоненко.
Текст: Вера Вырвич
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