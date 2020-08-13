После реконструкции в форте Кроншлот откроется экспозиция, посвященная первому военно-морскому фортификационному укреплению русского флота на Балтике. В форте Цитадель (Петр I) появится музей истории минно-взрывного дела, а в форте Император Александр I музей истории борьбы с вирусами — в том числе с экспозицией о создании вакцины от чумы.

Реконструкцию трех фортов проведут в рамках реновации города-порта «Кронштадт. Остров фортов», работы планируется завершить в 2025 году. По окончании реконструкции форт Император Александр I также планируется связать с Музеем военно-морской славы в Кронштадте канатной дорогой.

Форт Кроншлот был заложен Петром I в январе 1704 года для защиты Петербурга от шведов во время Северной войны. Возведенный в 1721 году форт Цитадель (Петр I) защищает Каботажную гавань Кронштадта и связан с островом Котлин 350-метровой дамбой. На реконструкцию и реставрацию фортов Министерство обороны России планирует выделить 2,3 и 2,2 миллиарда рублей.