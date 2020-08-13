Форты Кроншлот, Цитадель и Император Александр I станут тематическими музеями. Реконструкцию проведут в рамах реновации города-порта «Кронштадт. Остров фортов» и завершат к 2025 году.
Форты Кроншлот, Цитадель и Император Александр I станут тематическими музеями. Один из них посвятят истории борьбы с вирусами
-
Форт Кроншлот. Фото: Andrew Shiva / wikipedia.ru
После реконструкции в форте Кроншлот откроется экспозиция, посвященная первому военно-морскому фортификационному укреплению русского флота на Балтике. В форте Цитадель (Петр I) появится музей истории минно-взрывного дела, а в форте Император Александр I музей истории борьбы с вирусами — в том числе с экспозицией о создании вакцины от чумы.
Реконструкцию трех фортов проведут в рамках реновации города-порта «Кронштадт. Остров фортов», работы планируется завершить в 2025 году. По окончании реконструкции форт Император Александр I также планируется связать с Музеем военно-морской славы в Кронштадте канатной дорогой.
Форт Кроншлот был заложен Петром I в январе 1704 года для защиты Петербурга от шведов во время Северной войны. Возведенный в 1721 году форт Цитадель (Петр I) защищает Каботажную гавань Кронштадта и связан с островом Котлин 350-метровой дамбой. На реконструкцию и реставрацию фортов Министерство обороны России планирует выделить 2,3 и 2,2 миллиарда рублей.
Напомним, в апреле 2019 года в Петербурге была создана рабочая группа по вопросу развития Кронштадта. Многочисленные форты города-порта хотят отдать под объекты туристического сектора — музеи, океанариум, культурные учреждения, гостиницы и даже ресторан для свадебных торжеств в стиле 18 века, тем самым планы по реновации уходят в сторону от военно-политической направленности места.
По проекту реновации города-порта «Кронштадт. Остров фортов» и в результате его плановой реализации, на площади около 80 гектаров предполагается разместить музейный, научно-образовательный и туристический секторы, включающие в себя интерактивный музейный комплекс, океанариум, культурные и образовательные учреждения. Уже открыты «Аллея героев» и музейно-исторический парк «Остров фортов».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.