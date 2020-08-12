У Москвы и Петербурга может появиться единая система оплаты проезда и парковок

В рабочую группу по созданию и оценки целесообразности единой системы оплаты войдет вице-губернатор Петербурга Евгений Елин и заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Как говорят в петербургском Комитете по транспорту, переговоры об интеграции транспортных систем мегаполисов ведутся в контексте совместной работы существующих сервисов.

Глава по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерий Москаленко уточнил «Фонтанке», что разработка единой системы оплаты проезда и парковок необходима в условиях растущего пассажиропотока между двумя городами. Также представители Москвы и Петербурга обсудят возможную выработку единой тарифной политики и взаимного учета льгот.

С 2017 года в Москве и Петербурге реализуется объединенная транспортная карта «Подорожник» и «Тройка», которая выпускается на одном носителе. Однако системы, записанные на карту, никак не взаимодействуют друг с другом. В случае, если единая система оплаты будет создана, она может быть интегрирована в транспортную карту или приложение для телефона.

Напомним, в 2019 году в Петербурге запустили Единую карту петербуржца. Карта представляет собой персональную электронную смарт-карту со всеми функциями обычной банковской — к ней также привязана электронная подпись персональные данные и различные социальные программы. На нее можно записать любой вид проездного.