Как рассказали «Собака.ru» авторы маршрута, в основу квест-экскурсии по Невскому проспекту легли результаты исследования на тему озеленения Петербурга, проведенного создательницей проекта «Деревья Петербурга» Марией Тиникой совместно с Зеленой лабораторией на базе архитектурного бюро MLA+.

На примере главной транспортной артерии петербуржцы смогут узнать, зачем городу деревья и почему они пропадают, а также кто и как должен принимать участие в процессе зеленого стратегического планирования. Квест можно пройти с помощью Telegram-бота за 2,5-3 часа с 15 августа. Он будет доступен бессрочно.

Маршрут начнется в саду Зимнего дворца и завершится на площади Восстания. Участники квеста будут заходить в сады, скверы и дворы, узнают об истории и настоящем Невского проспекта, том, как города других стран решают проблемы через озеленение, а также о значимости и принципах зеленой инфраструктуры.

«Невский проспект может быть зеленой улицей. По истории Невского видно как менялось отношение к озеленению с течением времени, как улица превращалась в дорогу, теряла деревья, становилась меньше для людей и больше для транспорта. Но правильно ли это? В этом квесте мы хотим рассказать горожанам: какую роль озеленение играет в жизни людей, из чего состоит хорошая зеленая инфраструктура, как можно все исправить. Зеленый город это здоровый, устойчивый город и комфортный для пешехода», — говорят авторы квеста.