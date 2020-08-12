Не менее двух артистов балетной труппы Мариинского театра заразились коронавирусом

«Четыре с половиной месяца мы держались очень, сейчас в балетном цехе у нас есть несколько подтвержденных. Мы сейчас как раз работаем над тем, что они пока на дому, и если надо как-то их активнее лечить… У нас подтвержденных два-три», — заявил во вторник, 11 августа, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

8 августа несколько артистов балетной труппы были оперативно отстранены от работы и прошли внеплановое тестирование на коронавирус, причиной стали жалобы на ухудшение самочувствия. Тогда отмечалось, что все они находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей, а решение о введении дополнительных мер для обеспечения безопасности сотрудников театра и зрителей будет приниматься на основании результатов тестирования.

Напомним, с 18 марта Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры из-за угрозы распространения коронавируса. Репетиции прекратились 23 марта. Руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев сообщал, что приблизительные убытки они оценивают в один миллиард рублей. В июне в Мариинке возобновились репетиции, а в начале июля открылся для зрителей первым в мире посткарантинным балетным гала и концертами Мацуева.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице.