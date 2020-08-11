Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил главам районов усилить в городе контроль за соблюдением масочного режима, введенного в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. По словам градоначальника, у петербуржцев должна сформироваться «новая социальная культура» ношения средств индивидуальной защиты — так как «вирус никуда не делся».
Контроль за соблюдением масочного режима в Петербурге усилят. Так у горожан хотят сформировать «новую социальную культуру»
Александр Беглов
Об усилении контроля за соблюдением масочного режима:
Усильте работу по поводу соблюдения «масочного» режима во всех структурах. Надо следить и в общественных организациях, и на транспорте, в рамках ваших полномочий, конечно. Сегодня я еще раз на это обратил внимание на совещании с силовиками.
На прошлой неделе вели активный мониторинг работы торговых центров. Были зафиксированы нарушения. Приняты меры. Вирус никуда не делся. В обществе должна сформироваться новая социальная культура применения защитных масок и перчаток в помещениях и общественном транспорте.
Масочный режим в Петербурге ввели с 12 мая — использовать маски и перчатки горожане обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси. Как подчеркивали ранее в Смольном, термин «общественное место» подразумевает под собой любое место, в котором может находиться неограниченный круг лиц, в том числе открытое пространство улиц города.
Позже руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто объяснил, почему ношение средств индивидуальной защиты станет нормой жизни во время пандемии коронавируса. По его словам, общество должно перейти «к новой парадигме жизни» — только это позволит «быстро снять ограничительные меры и вернуться к полноценной жизни».
Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 890 тысяч, в мире — 20 миллионов человек. Россия возобновляет международное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, в Петербурге вновь заработали рестораны, торговые центры и аквапарки. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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