Об усилении контроля за соблюдением масочного режима:

Усильте работу по поводу соблюдения «масочного» режима во всех структурах. Надо следить и в общественных организациях, и на транспорте, в рамках ваших полномочий, конечно. Сегодня я еще раз на это обратил внимание на совещании с силовиками.

На прошлой неделе вели активный мониторинг работы торговых центров. Были зафиксированы нарушения. Приняты меры. Вирус никуда не делся. В обществе должна сформироваться новая социальная культура применения защитных масок и перчаток в помещениях и общественном транспорте.