На этой неделе в небе над Петербургом пройдет звездопад Персеиды. Где его можно увидеть?

Как рассказал «Петербургскому дневнику» астроном Сергей Смирнов, метеорный поток будет «самым мощным и самым привлекательным» для северного полушария. Наилучшее время для наблюдений — среда, 12 августа, и четверг, 13 августа, а место — то, где не будет искусственных источников освещения.

«Самое название «Персеиды» говорит о том, что метеорные среды будут истекающими из созвездия Персей, которое находится достаточно близко к точке северного полюса мира, Полярной звезде. Это для наших высоких широт, в частности Северо-Западного региона России, очень удачно для наблюдения», — отметил астроном.

Смирнов советует петербуржцам отправляться для наблюдений за город и в компании — с семьей или друзьями. Это поможет составить целую звездную карту.

«Сейчас хорошая видимость планет и удачная фаза луны, поэтому можно в течение не одной ночи понаблюдать, а целой недели. В принципе метеорный поток не является единым сгустком, он распылен в пространстве, поэтому возможны колебания. Одевшись потеплее и иногда в спальных мешках, любители астрономии ложатся головами друг к другу, образуя звезду на каком-то удобном и открытом месте», — добавил он.