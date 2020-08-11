Дорожки для бега проложены по Теннисной аллее, Велосипедной аллее, Северной дороге, Бодрову переулку, набережной Гребного канала, Южной и Северной аллеям, а также на тротуаре Южной дороги. Пока выделенные полосы для бегунов носят статус экспериментальных — они проложены в рамках благоустройства Приморского парка Победы и станут постоянными, если понравятся петербуржцам.

Также вокруг Приморского парка Победы проложен новый кольцевой веломаршрут. Частично трасса использует постоянные велодорожки на тротуаре Крестовского проспекта от улицы Рюхина до Южной дороги, вторая часть маршрута — временные выделенные велополосы, которые обозначены дорожной разметкой оранжевого цвета.

В дальнейшем на территории парка планируется создание зоны тихого отдыха с кормушками для птиц и уличной библиотекой, зону отдыха у воды, пространства для занятий йогой, а также детских и спортивных площадок.

Как напоминает пресс-служба Смольного, в 2019 году Петербург занял второе место среди крупнейших городов России по индексу качества городской среды. Кроме того, более 50 объектов благоустройства из Петербурга вошли в федеральный реестр лучших практик и проектов 2019 года Минстроя России — в том числе общественное пространство «Севкабель Порт».