Отремонтированную станцию метро «Новокрестовская» планируют открыть в августе

Как пишет «Петербургский дневник», открытие станции планируется к 19 августа — в этот день на «Газпром-Арене» состоится первый домашний матч футбольного клуба «Зенит» в чемпионате России 2020-2021. Однако точных сроков открытия «Новокрестовский» в ГУП «Петербургский метрополитен» не называют. «Мы планируем, что она будет открыта в августе. «Метрострой» должен отчитаться о выполненной на станции работе», — говорят в пресс-службе подземки.

Станции метрополитена «Беговая» и «Новокрестовская» открыли в мае 2018 года — в преддверии Чемпионата мира по футболу, который прошел в Петербурге в том году. Уже в июле в вестибюле начались протечки — очевидцы заметили, как по стенам в непосредственной близости от эскалаторов льется вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт. В сентябре, после проведения работ по восстановлению внешнего вида станции, от стен вновь начала отваливаться плитка.

За полгода с момента открытия новых станций метро «Беговая» и «Новокрестовская» нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Новокрестовская» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом. Предельным сроком сдачи объектов станций «Беговая» и «Новокрестовская» назывался декабрь 2019 года.

1 ноября 2019 года на сайте Смольного был запущен онлайн-опрос, в котором петербуржцы могли выбрать, как должна называться станция метро возле «Газпром-Арены» — «Новокрестовская» или «Зенит». Переименовать станцию предложили еще в начале этого года, что, по мнению президента футбольного клуба, поможет «увеличить коммерческую отдачу от стадиона». В декабре Топонимическая комиссия Петербурга не стала рекомендовать переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит». В июле 2020 года Смольный посчитал переименование целесообразным.