Артем Балаев поговорит о городской жизни с Артемом Перуком, Алексеем Онацко и Семеном Александровским

Героем первой встречи, посвященной гастроурбанистике, стал Артем Перук, основатель одного из ста лучших баров мира El Copitas Bar, чье интервью о том, как город может восприниматься через гастрономию и о кафе, барах и ресторанах как об идентичности Петербурга, уже выложено на сайте проекта. Следующей гостьей Артема Балаева станет Ульяна Ким, креативный директор и идеолог нового формата Приморского парка Победы. Она расскажет можно ли сидеть на газонах, кормить белок, про тактический урбанизм и каким не должен быть парк, а также о лучших парках мира. В течение августа и начала сентября Артем Балаев встретится с Алексеем Онацко, куратораом пространства «Севкабель Порт», Евгенией Решетовой, основателем архитектурного бюро Rhizome Group, и Семеном Александровскоим, лауреатаом премии «Золотая маска».