Команда Tele2 продолжает онлайн-проект «Дом по другим правилам», запущенный во время периода самоизоляции. На этот раз ведущим встреч с рестораторами, бартендерами, журналистами и лидерами мнений станет экс-продюсер фестиваля «О да, еда!» и Aurora Fashion Week Артем Балаев. Серию интервью по четвергам объединит общая тема – городская жизнь и из чего она складывается: улица, прохожие и уличные артисты, парк, пробежки и занятия йогой под открытым небом, бывшие фабрики, ставшие общественными пространствами, набережные, дворы, кафе, бары и рестораны.
Артем Балаев поговорит о городской жизни с Артемом Перуком, Алексеем Онацко и Семеном Александровским
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Артем Балаев
Героем первой встречи, посвященной гастроурбанистике, стал Артем Перук, основатель одного из ста лучших баров мира El Copitas Bar, чье интервью о том, как город может восприниматься через гастрономию и о кафе, барах и ресторанах как об идентичности Петербурга, уже выложено на сайте проекта. Следующей гостьей Артема Балаева станет Ульяна Ким, креативный директор и идеолог нового формата Приморского парка Победы. Она расскажет можно ли сидеть на газонах, кормить белок, про тактический урбанизм и каким не должен быть парк, а также о лучших парках мира. В течение августа и начала сентября Артем Балаев встретится с Алексеем Онацко, куратораом пространства «Севкабель Порт», Евгенией Решетовой, основателем архитектурного бюро Rhizome Group, и Семеном Александровскоим, лауреатаом премии «Золотая маска».
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Команда бара El Copitas
Кроме этого, в программе проекта «Дом по другим правилам» – виртуальные путешествия по семи городам России, по которым проведу экскурсии местные жители. Например, шеф-повар ресторана Zuma во Владивостоке расскажет, как выращивать, выбирать и готовить гребешка и другие дары Тихого океана. А вместе с создательницей проекта «Городские экспедиции» Ирой Масловой можно будет прогуляться по историческому микрорайону Нижнего Новгорода и узнать, удался ли проект «идеального города».
«Дом по другим правилам» Tele2 принимает гостей с 24 апреля – за это время число уникальных пользователей из разных регионов России превысило 500 тысяч человек. При этом число визитов составило более 700 тысяч – 65% гостей вернулись в онлайн-дом снова, это говорит о том, что пользователи не потеряли интерес к проекту и после окончания периода самоизоляции и нашли для себя занятия по интересам. Чаще других в digital-пространство заходили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Казани. Женщины посещали дом Tele2 чаще мужчин: 57% против 43%.
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