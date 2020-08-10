IKEA откроет магазин нового формата в центре Петербурга

Как пишет «Деловой Петербург», для открытия магазина нового формата IKEA выбрала помещение на Невском проспекте, 23. Здесь в аренду сдается первый этаж и цоколь здания общей площадью 483 квадратных метров, однако пока неизвестно, будет компания арендовывать все площадь или только первый этаж в 270 квадратных метров.

«История у этого помещения не самая удачная. Место долго пустовало, ведь это одна из самых сложных локаций на Невском. Много факторов препятствуют успешной торговле: узкий тротуар, теневая сторона проспекта, высокое крыльцо и многое другое. Возможно, расчет был сделан на соседство большого магазина ZARA. Но такой бренд, как ИКЕА, если разместит там магазин, в состоянии заново сформировать успешную локацию и на пустом месте», — считает глава департамента Colliers International Владимир Каличава.

Эксперты говорят, что для размещения «городского магазина» IKEA рассматривает и другие точки в центре Петербурга. «Со стороны IKEA будет логично открыть подобные магазины во всех районах, чтобы быть ближе к покупателю и охватить большую аудиторию», — отметила руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg Анна Лапченко.

Напомним, о том, что IKEA планирует открыть в Петербурге третий магазин сети, стало известно осенью 2019 года. Формат, в котором появится новый магазин, тогда не назывался — сообщалось, что это может быть как дизайн-студия, так и магазин городского формата, запуск которых IKEA тестировала в Москве.