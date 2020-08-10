«Почта России» преобразует петербургский Главпочтамт в «Почтовый квартал» — с фуд-маркетом, музеем современного искусства и концертной площадкой

Как пишет «Петербургский дневник» «Почтовый квартал» расположится между Исаакиевской площадью и Ново-Адмиралтейским каналом. В стенах ДК работников связи появится музей современного искусства, Политехнический музей расположится в в доме-усадьбе Ломоносова на Большой Морской улице, 61, а в здании Главпочтамта на Почтамтской улице, 9 обустроят концертную площадку. Несмотря на все преобразования, почтовое отделение продолжит функционировать — его ждет модернизация.

Одновременно с реализацией проекта необходимо создание пешеходного маршрута, считают эксперты. «Я рад тому, что есть такой проект. Исторически так сложилось, что в центре города у нас проезжая часть занимает все свободное пространство, а пешеходам остаются узенькие тротуары. Яркий пример — Исаакиевская площадь: огромное пространство почти никак не используется. Для автомобилей не самое удобное место, в то же время пешеходам там тоже некомфортно: по большей части территории идти нельзя, потому что это проезжая часть», — отметил транспортный инженер и эксперт Института дизайна и урбанистики ИТМО Дмитрий Баранов.

«Перед нами стояла задача понять, как правильно будет развивать эту территорию, наполнить ее новыми смыслами. В основе исследования лежала идея создать новый дополняющий центр между Исаакиевской площадью и Новой Голландией, который интегрирует их и привлечет новую аудиторию, используя существующий потенциал этой части города. В первую очередь направив пешеходный поток вовнутрь района с его окраины и предложив для территории новое функциональное наполнение», — рассказали о проекте члены команды Habidatum, работавшей над реализацией «Почтового квартала».