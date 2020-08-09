В Петербурге порядка 70% жилых домов готовы к отопительному сезону

До 1 сентября администрации районов города и управляющие компании должны подготовить 23 661 многоквартирный дом к предстоящему отопительному периоду. Так, в течение августа необходимо заняться еще 7 тыc. объектами. За этот время им предстоит нормализовать температурно-влажностный режим чердаков, отремонтировать внутридомовые сети, заменить отопительные приборы и запорные арматуры, а также привести в порядок подвалы. Кроме того, нужно закупиться противогололедными материалами и и подготовить к уборке внутриквартальных территорий спецтехники.