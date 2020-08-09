В Петербурге 69% жилых домов, а именно более 16 тысяч объектов, готовы к отопительному сезону. Об этом сообщается на сайте Смольного.
В Петербурге порядка 70% жилых домов готовы к отопительному сезону
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Фото: Shutterstock
До 1 сентября администрации районов города и управляющие компании должны подготовить 23 661 многоквартирный дом к предстоящему отопительному периоду. Так, в течение августа необходимо заняться еще 7 тыc. объектами. За этот время им предстоит нормализовать температурно-влажностный режим чердаков, отремонтировать внутридомовые сети, заменить отопительные приборы и запорные арматуры, а также привести в порядок подвалы. Кроме того, нужно закупиться противогололедными материалами и и подготовить к уборке внутриквартальных территорий спецтехники.
Есть четко прописанный комплекс мероприятий подготовки к зиме – отработать технологию «холодный чердак», привести в порядок подвалы, системы водоснабжения и отопления. Его нужно выполнять неукоснительно и планомерно. Времени осталось не так много, но зиму Петербург должен встретить полностью подготовленным, чтобы потом не было авралов и работы наспех», — заявил губернатор города Александр Беглов.
Работы по ТВР выполнены уже в 715 домах из запланированных 1300. Также заменены 4913 отопительных приборов, отремонтировано 205 тысяч метров трубопроводов, а в 2043 домах очистили подвалы. К 15 октября должны быть готовы около 670 единиц уборочной и специализированной техники для уборки внутриквартальных территорий, отмечается в сообщении. До 1 сентября должны закупить не менее 25000 тонн противогололедных материалов.
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