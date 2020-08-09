Вчера, 8 августа, в Кронштадте состоялось открытие музейно-исторического парка «Остров фортов». Об этом рассказали сотрудники парка в социальной сети Instagram.
В Кронштадте открылся музейно-исторический парк «Остров фортов». Вот как он выглядит
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Уже завтра, 8 августа, в 12:00, открывается музейно-исторический парк «Остров фортов». Посетителей ждут: 🎺 Праздничные выступления: брасс-бэнд оркестра, ходулистов, аниматоров. 🍽 Фудтраки с вкусной едой. 🌳 Места для отдыха и пруд с яблоневым садом. 🤩 Панорамные качели, верёвочный парк и детские площадки. ⚓ Аллея героев российского флота и Маяк памяти. Адрес: Цитадельское шоссе, 14. Вход на территорию парка бесплатный. После открытия парк работает с 8:00 до 21:00 каждый день. #кронштадт #островфортов
Уточняется, что вход для посетителей будет бесплатным. Парк работает с 8:00 до 21:00 каждый день. В «Острове фортов» организованы места для отдыха, панорамные качели, верёвочный парк и детские площадки, а также есть яблоневый сад с прудом и «Аллея героев», которая стала центральным объектом музейно-исторического парка.
Напомним, в День Военно-морского флота в Кронштадте открыли «Аллею героев». В церемонии открытия приняли участие Ксения Шойгу и Константин Хабенский. «Аллея героев» станет центральным объектом музейно-исторического парка «Остров фортов». Аллея поделена на 11 тематических зон, названных в честь выдающихся российских мореплавателей и флотоводцев — Петра I, Григория Спиридова, Федора Ушакова, Ивана Крузенштерна и других. Имена героев, которые были увековечены в аллее, выбрали сами петербуржцы — весной 2020 года на сайте проекта было запущено открытое голосование.
Об открытии «Аллеи героев» и монумента погибшим морякам, стало известно в сентябре 2019 года — проект реализуется в рамках создания в городе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Аллея появится на месте Центральной аллеи Кронштадта и будет заканчиваться фортом «Император Петр I» — уже сейчас он связан дорогой с основной территорией города.
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