В Кронштадте открылся музейно-исторический парк «Остров фортов». Вот как он выглядит

Напомним, в День Военно-морского флота в Кронштадте открыли «Аллею героев». В церемонии открытия приняли участие Ксения Шойгу и Константин Хабенский. «Аллея героев» станет центральным объектом музейно-исторического парка «Остров фортов». Аллея поделена на 11 тематических зон, названных в честь выдающихся российских мореплавателей и флотоводцев — Петра I, Григория Спиридова, Федора Ушакова, Ивана Крузенштерна и других. Имена героев, которые были увековечены в аллее, выбрали сами петербуржцы — весной 2020 года на сайте проекта было запущено открытое голосование.



Об открытии «Аллеи героев» и монумента погибшим морякам, стало известно в сентябре 2019 года — проект реализуется в рамках создания в городе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Аллея появится на месте Центральной аллеи Кронштадта и будет заканчиваться фортом «Император Петр I» — уже сейчас он связан дорогой с основной территорией города.