В Петербурге прошел ежегодный заплыв вокруг Петропавловской крепости

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Ура! 😊😃👍 Сегодня 9 августа 2020 рано утром состоялся заплыв X-Waters Saint Petersburg Swim, в культурной столице РОССИИ!👍 Заплыв вокруг Петропавловской крепости X-Waters SAINT PETERSBURG 2020 является одним из самых массовых и самых красивых заплывов в Санкт-Петербурге. 🏊‍♀️🏊‍♂️ Температура воды в Неве 17,8 градусов! Невероятное зрелище! ⠀ #ЗОЖ #заплыв #XWATERS #triathlon #август2020 #плавание #swimming #пловец #гидрик #заплывнаоткрытойводе #триатлон #фитнес #фитнеспозитив #спортивныедевушки #батерфляй #мотивация #летоПозитив #петропавловка