В это воскресенье 9 августа, в Петербурге состоялся ежегодный заплыв X-WATERS вокруг Петропавловской крепости. Как пишет 78.ru, в этом году в мероприятии участвовали около 500 спортсменов. Посмотрите, как это было!
В Петербурге прошел ежегодный заплыв вокруг Петропавловской крепости
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Ура! 😊😃👍 Сегодня 9 августа 2020 рано утром состоялся заплыв X-Waters Saint Petersburg Swim, в культурной столице РОССИИ!👍 Заплыв вокруг Петропавловской крепости X-Waters SAINT PETERSBURG 2020 является одним из самых массовых и самых красивых заплывов в Санкт-Петербурге. 🏊♀️🏊♂️ Температура воды в Неве 17,8 градусов! Невероятное зрелище! ⠀ #ЗОЖ #заплыв #XWATERS #triathlon #август2020 #плавание #swimming #пловец #гидрик #заплывнаоткрытойводе #триатлон #фитнес #фитнеспозитив #спортивныедевушки #батерфляй #мотивация #летоПозитив #петропавловка
Заплыв проходил вокруг Заячьего острова и Петропавловской крепости по Неве и Кронверкскому проливу. Участникам было предложено преодолеть дистанции в 2300 или 4600 метров. В связи с непростой ситуацией по коронавирусу в этот раз действовали новые правила. Например, участниками могли стать только россияне, перед мероприятием персонал тестировали на коронавирус, все поверхности и предметы продезинфицировали, а волонтёрам и пловцам измерили температуру.
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