Петербуржцев ждут самые теплые выходные августа

По словам Колесова, «идеальное лето» придет в Петербург в выходные — в субботу и воскресенье воздух в городе прогреется до 25 градусов, на юге Ленинградской области — до 27 со знаком «плюс». Абсолютный максимум температуры в августе не будет побит — рекорд был поставлен 7 августа 2010 года, когда температура воздуха составила 37,1 градус.

В этом году климатическое лето совпадает с календарным — поэтому такая погода продержится в городе вплоть до начала сентября. Несмотря на это, традиционные августовские дожди в город все-таки заглянут. Похолодает в понедельник, 10 августа, а после 14 августа в Петербурге обоснуются циклоны с дождями и перепадами температур.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 8 августа, в Петербурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный слабый. Ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем — от 23 до 25. В воскресенье, 9 августа, также облачно и без осадков. Ночью — от 15 до 17 градусов, днем — от 24 до 26 со знаком «плюс».