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С фасада дома в Петроградском районе сорвалась гигантская стена из винограда. Петербуржцы несколько дней поднимают ее при помощи тросов

С фасада дома №18 по улице Лизы Чайкиной в Петроградской районе обрушилась гигантская стена из винограда. 17-летняя зеленая конструкция уже давно стала достопримечательностью — чтобы вернуть ее на место, местные жители несколько дней подряд поднимают стену при помощи тросов и кранов. Посмотрите фоторепортаж из Twitter.

Работы по возвращению стены из винограда продолжаются — в «спасательной операции» задействованы местные жители, сотрудники ЖЭК, промышленные альпинисты и автовышки. Часть добровольцев расплетали ветви на земле, другие работали на крыше здания. Стена из живого винограда высотой в 25 метров будет поднята на тросах — так ветви не будут вредить стене дома, а сама конструкция получит крепкую основу. Всего в работах задействованы более 20 человек.

Дарья Гладких,
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