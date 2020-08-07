С фасада дома №18 по улице Лизы Чайкиной в Петроградской районе обрушилась гигантская стена из винограда. 17-летняя зеленая конструкция уже давно стала достопримечательностью — чтобы вернуть ее на место, местные жители несколько дней подряд поднимают стену при помощи тросов и кранов. Посмотрите фоторепортаж из Twitter.
С фасада дома в Петроградском районе сорвалась гигантская стена из винограда. Петербуржцы несколько дней поднимают ее при помощи тросов
После грозы стала выглядеть вот так pic.twitter.com/J8uZu9hUw3— лиля́ кебáб (@lilydavay) August 6, 2020
Пытаются разобраться, где найти верх у всего полотна. Виноградный ковёр сложился даже не зигзагом, а как-то вообще невнятно, и очень сложно его зацепить. Я предполагаю, все мероприятие займёт больше трёх часов точно. pic.twitter.com/xfyCLNTQzB— лиля́ кебáб (@lilydavay) August 6, 2020
Шаг за шагом, poquito a poquito. Высота винограда около 10 метров где-то. Быстро не получается. Отойду домой попить чаю, а через минут двадцать вернусь и покажу, как продвигается pic.twitter.com/mxTziEJCDa— лиля́ кебáб (@lilydavay) August 6, 2020
Пока так pic.twitter.com/7wjX6F8hpN— лиля́ кебáб (@lilydavay) August 6, 2020
August 6, 2020
Ребята!!!! Подняли уже больше половины! Обалдеть!— лиля́ кебáб (@lilydavay) August 6, 2020
Закончат, наверное, совсем в ночи.
В сквере всё ещё стоят люди и наблюдают, поддерживают, фоткают. pic.twitter.com/jVwDsbCBqH
Работы по возвращению стены из винограда продолжаются — в «спасательной операции» задействованы местные жители, сотрудники ЖЭК, промышленные альпинисты и автовышки. Часть добровольцев расплетали ветви на земле, другие работали на крыше здания. Стена из живого винограда высотой в 25 метров будет поднята на тросах — так ветви не будут вредить стене дома, а сама конструкция получит крепкую основу. Всего в работах задействованы более 20 человек.
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