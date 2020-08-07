С фасада дома в Петроградском районе сорвалась гигантская стена из винограда. Петербуржцы несколько дней поднимают ее при помощи тросов

Работы по возвращению стены из винограда продолжаются — в «спасательной операции» задействованы местные жители, сотрудники ЖЭК, промышленные альпинисты и автовышки. Часть добровольцев расплетали ветви на земле, другие работали на крыше здания. Стена из живого винограда высотой в 25 метров будет поднята на тросах — так ветви не будут вредить стене дома, а сама конструкция получит крепкую основу. Всего в работах задействованы более 20 человек.