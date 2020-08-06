В Петербурге возобновляют работу аттракционов и разрешают проведение мероприятий на улице

С 8 августа петербуржцы вновь смогут покататься на аттракционах, однако при обязательном соблюдении ряда правил:

На территории парка они должны использовать средства индивидуальной защиты — за исключением нахождения непосредственно на аттракционе.

Между посетителями и работниками парка — на кассе, стойке администратора и оператора, в местах хранения личных вещей посетителей — должен быть установлен защитный экран.

Также обязательно соблюдение социальной дистанции в полтора метра.

В парке аттракционов могут одновременно находиться не более 50% посетителей от предельной заполняемости.

Также с 8 августа снимается запрет на проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий на улице — при условии обязательного использования СИЗов и соблюдении дистанции.

Кроме того, в постановление от 13 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» вносится изменение, касающееся работы торговых и торгово-развлекательных центров. Собственники обязаны не допускать нахождения в помещениях общего пользования граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа — аттракционы под открытым небом.