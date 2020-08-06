Как Приморский парк Победы становится первым современным парком в Петербурге: с возможностью ходить по траве, едой и городским огородом

Про изменения, которые уже произошли в парке

Я потихоньку обновляю и расширяю команду — мы начали заниматься брендингом, SMM, событиями. Раньше никто этого не делал, фирменного стиля и логотипа не было — везде был какой-то фристайл. И, конечно, мы наполняем пространство жизнью: из-за пандемии не делаем больших мероприятий, но организуем маленькие. Теперь каждый день у нас проходят какие-то события: спортивные тренировки, йога на сапбордах, фехтование, воркаут (за расписанием можно следить на странице парка в Instagram — прим. ред.) Часто люди пишут сами, предлагают провести турнир по пинг-понгу или йогу для детей — мы таким инициативам всегда рады.

С начала работы в парке в мае я занимаюсь тактическим урбанизмом — то есть меняю пространство здесь и сейчас с минимальными затратами и без необходимости проводить сложные согласования (все-таки это госструктура). Так можно тестировать разные идеи — это необходимо, потому что до нас никто такую работу в Петербурге не проводил. Мы расчертили велодорожки — в парке много людей на велосипедах и самокатах и по асфальту они ездили вперемешку с пешеходами. Сделали это своими силами, без нюансов и изменения покрытия. Покрасили и благоустроили парковую ротонду. Создали группы в социальных сетях и горячую линию — раньше парк был не контактным, до него было невозможно дозвониться или дописаться. А диалог важен, парк — для людей, и они должны иметь возможность высказаться, предложить, поделиться. На горячую линию нам звонят дедушки, говорят, например, что утка где-то застряла. И мы идем ее спасать. В соцсети с предложениями пишет больше молодое поколение энтузиастов.

Мы сделали в парке мини-огород, где высадили разные виды салата, шпинат и другие зеленые суперфуды. Рассаду своих уникальных сортов предоставил в наш совместный проект Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Вавилова. Урожай ожидаем уже в сентябре — устроим большой обед на траве и все это вместе съедим. А следующей весной мы с институтом создадим большой огород, где у каждого горожанина может быть участок земли — люди смогут за небольшую плату арендовать его и заниматься сити-фермерством. Там будут высажены разные локальные северо-западные культуры, а наши сотрудники будут помогать, консультировать и проводить мастер-классы.