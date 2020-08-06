Этим летом в Приморском парке Победы начали происходить изменения: здесь появился городской огород, таблички с надписями «на траве можно валяться», занятия йоги на сапсерфах, фехтования и рисования. «Собака.ru» решила разобраться во внезапном преображении и узнала, что парк ждут радикальные перемены, а стоит за ними новая команда во главе с директором по развитию Ульяной Ким — инфлюенсером, известной нам по работе в Aurora Fashion Week и фестивале «О, да! Еда!». Она рассказала нам, как парк уже изменился и что в нем будет происходить дальше.
Как Приморский парк Победы становится первым современным парком в Петербурге: с возможностью ходить по траве, едой и городским огородом
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Директор по развитию парка Ульяна Ким
Про опыт
Я работала с Артемом Балаевым в Aurora Fashion Week, мы вместе создавали фестиваль «О, да! Еда!», занимались гастроурбанистикой, ресторанными проектами. За время работы над фестивалями много взаимодействовала с парками — у меня к ним большая любовь. Для меня это идеальный мини-мир, в который можно сбежать от реальности — природный, где все отдыхают и радуются. Если я попадаю в новый город, то всегда иду в главный парк — это лакмусовая бумажка жизни места.
Про начало работы директором по развитию Приморского парка победы
Меня позвали возглавить процесс обновления Приморского парка победы, потому что руководство решило создать здесь первый в Петербурге современный парк — и им нужна была молодая команда. Мы все ездим в Москву и видели парковую реформу, которая произошла там несколько лет назад — и как она преобразила город. Там парки стали безопасным, комфортным местом, где любой горожанин может интересно проводить время, узнавать что-то новое, потратив минимум денег или вообще бесплатно. В парке Горького танцуют сальсу, просто включив музыку с колонки, рядом дети что-то мастерят — у людей изменилась структура досуга, и они без сверхусилий стали счастливее. У нас пока ничего подобного нет, а общественные пространства переполнены — и мне кажется, что петербуржцы очень ждут обновленный парк в центральной части города, этот вопрос висит в воздухе. На Приморский парк победы обратили внимание из-за локации, масштабов — не все понимают, какой он большой, воспринимая его как аллею от метро к стадиону, но он занимает порядка 160 га. Только зеленым хозяйством здесь занимается 40 человек.
Про изменения, которые уже произошли в парке
Я потихоньку обновляю и расширяю команду — мы начали заниматься брендингом, SMM, событиями. Раньше никто этого не делал, фирменного стиля и логотипа не было — везде был какой-то фристайл. И, конечно, мы наполняем пространство жизнью: из-за пандемии не делаем больших мероприятий, но организуем маленькие. Теперь каждый день у нас проходят какие-то события: спортивные тренировки, йога на сапбордах, фехтование, воркаут (за расписанием можно следить на странице парка в Instagram — прим. ред.) Часто люди пишут сами, предлагают провести турнир по пинг-понгу или йогу для детей — мы таким инициативам всегда рады.
С начала работы в парке в мае я занимаюсь тактическим урбанизмом — то есть меняю пространство здесь и сейчас с минимальными затратами и без необходимости проводить сложные согласования (все-таки это госструктура). Так можно тестировать разные идеи — это необходимо, потому что до нас никто такую работу в Петербурге не проводил. Мы расчертили велодорожки — в парке много людей на велосипедах и самокатах и по асфальту они ездили вперемешку с пешеходами. Сделали это своими силами, без нюансов и изменения покрытия. Покрасили и благоустроили парковую ротонду. Создали группы в социальных сетях и горячую линию — раньше парк был не контактным, до него было невозможно дозвониться или дописаться. А диалог важен, парк — для людей, и они должны иметь возможность высказаться, предложить, поделиться. На горячую линию нам звонят дедушки, говорят, например, что утка где-то застряла. И мы идем ее спасать. В соцсети с предложениями пишет больше молодое поколение энтузиастов.
Мы сделали в парке мини-огород, где высадили разные виды салата, шпинат и другие зеленые суперфуды. Рассаду своих уникальных сортов предоставил в наш совместный проект Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Вавилова. Урожай ожидаем уже в сентябре — устроим большой обед на траве и все это вместе съедим. А следующей весной мы с институтом создадим большой огород, где у каждого горожанина может быть участок земли — люди смогут за небольшую плату арендовать его и заниматься сити-фермерством. Там будут высажены разные локальные северо-западные культуры, а наши сотрудники будут помогать, консультировать и проводить мастер-классы.
В эту субботу мы запускаем небольшую садовую школу. Ее история началась с того, что мы нашли на служебной территории навес, под которым хранили инструменты. Решили использовать его: сделали простое вертикальное озеленение из плюща и девичьего винограда, поставили мебель, и теперь там будут проходить мастер-классы по высаживанию растений, уходу за ними, флористике. Это показывает экспертизу людей, которые здесь работают, — у них много знаний, и они могут ими делиться. Сейчас в тренде все, что связано с растениями и озеленением. Мастер-классы будут платными, но недорогими, чтобы компенсировать стоимость расходных материалов, так как люди смогут уносить с собой растения. Проводить мы их будем регулярно пока не похолодает.
Во всех петербургских парках нельзя ходить по газонам, везде висят угрожающие таблички «запрещено», такие же были у нас. Но это странно — здорово же устраивать пикники на траве. Мы сделали новые таблички «На траве можно устраивать пикники, читать и валяться целый день». Газон в Приморском парке победы теперь — территория людей. В солнечную погоду мы выкладываем на поляну уличные пуфы. Это тоже просто, но сразу сделало пространство дружелюбнее и комфортнее.
Мы поменяли инфостенды: раньше они все были разными с надписями в духе «Не рвать цветы, не выкапывать растения, не жечь костры». Мы это убрали и переписали правила в другом формате: вы можете устраивать пикники, фотографироваться и, конечно, не разжигайте костры.
Еда
Со следующих выходных в парке появятся велорикши: небольшие тележки на трехколесных велосипедах. Одну займет джелато Popio — они разрабатывают эксклюзивные сорта мороженого для ресторанных проектов под руководством именитых шефов — например, Duo Band Дмитрия Блинова и Jerome Антонио Фреза. Другую — «Буше» с выпечкой и кофе, также пончики Fan of Donuts, у них они есть и сладкие, и необычные, например, с горгонзолой и грушей. Четвертый оператор — это салат-бар и модные сэндвичи, они еще на подтверждении. Пока рикш будет только четверо, так как мы тестируем формат, но, надеемся, в следующем году их будет намного больше.
С сентября мы запустим осенний маркет с едой — это уже будут киоски на главной аллее. Список операторов пока на подтверждении, но там будут 10-15 интересных гастропроектов — многие лучшие рестораны города из-за пандемии купили фуд-траки и смогут их использовать у нас. Например, свой фуд-трак откроет повар-экспериментатор Евгений Викентьев — там будут его базовые позиции и каждую неделю гостевой стритфуд, меню будет постоянно обновляться.
Будущие изменения
Мы готовимся к глобальным изменениям и планируем создать новый инфраструктурный и архитектурный проект парка. Сейчас мы составляем ТЗ, на основе которого будет объявлен конкурс проектов. Мы рассчитываем, что здесь появятся все необходимые для современного парка объекты: постоянные конструкции для мероприятий, кинопоказов, ресторанов, коворкинг, пока подробно говорить об этом мы не можем. Глобальную реконструкцию парка, мы надеемся, будет финансировать город.
До конца года у нас появится большая детская площадка нового типа: без кислотных цветов, с зонами для разных возрастов и в каждой из них будет игровое оборудование для детей с ограниченными возможностями — чтобы они были интегрированы в группу. Площадка будет находиться на том же месте, где располагается детская зона сейчас — но старая никуда не годится, ее мы целиком заменим.
Зимние планы
Зимой в парке будет проходить часть главной городской ярмарки: новогодний маркет с вкусной едой, развлечениями, гирляндами, вокруг фонтана появится большой круговой каток. Возможно, киоски с едой к зиме немного поменяются.
Про сопротивление
Не все выходит просто: это государственный парк, подчиняющийся комитету по благоустройству. Все процессы и согласования строго регламентированы.Например, у нас есть план сделать туалеты в парке бесплатными и качественными, многие гости жалуются на них — кажется, что это очень просто, но приходится прилагать много усилий, чтобы это согласовать. Да, это сложно, но я и команда парка решили не фокусироваться на негативе, а обращать внимание на результат, которого мы хотим добиться. Нас вдохновляет, что у нас есть возможность сделать первый классный большой городской парк в Петербурге.
Фото: Константин Беляков, Надежда Дискант