В настоящий момент вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев поручил председателю Комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу создать рабочую группу по расследованию причин задержки страховых выплат, положенных медработникам, заболевших на рабочем месте коронавирусом, и семьям умерших врачей. В «Списке памяти» числится более 60 медиков из Петербурга — расследование случаев заражения завершено только в отношении двоих.

«В результате анализа сведений о ходе реализации на территории Санкт-Петербурга указа президента от 6 мая № 313 был сделан вывод о низком уровне организации работы по расследованию случаев заражения новой коронавирусной инфекцией медработников при оказании помощи больным COVID-19. По состоянию на 28 июля 2020 года в Санкт-Петербургское региональное отделение фонда соцстраха (оператор выплат) переданы сведения о 2410 заболевших медиках, при этом расследование завершено и оформлены выплаты лишь в отношении 1577», — говорится в тексте письма, направленного Эргашевым Лисовцу.

Отмечается, что отчетность о количестве зараженных медиков и проведенных расследованиях председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Лисовец должен отправлять в Смольный еженедельно, пофамильные списки также должны каждый день сверяться с данными Роспотребнадзора, Центра центром профпатологии и региональным отделением Фонда социального страхования. По непроведенным расследованиям со всех главврачей должны взять объяснительные.

Напомним, выплаты по COVID-19 обещали сотрудникам медицинских учреждений еще в начале апреля, однако порядок признания их пострадавшими в тот момент не был определен. Теперь же заболевшим медикам положено 300 тысяч рублей. Тем, кто получил инвалидность вследствие заражения коронавирусной инфекцией — 500 тысяч рублей, а семьям умерших — 1 миллион рублей. Всего на выплаты губернатор Петербурга Александр Беглов выделил 30 миллионов рублей. Позже Комитет по здравоохранению Петербурга подготовил новое распоряжение, согласно которому изменен порядок предоставления выплат медицинским работником, заразившимся или умершим вследствие коронавируса.