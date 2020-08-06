Для того, чтобы стать сити-фермерами, сотрудники парка предоставят петербуржцам специальное место для посадки семян пряных трав — персональную деревянную кадку размером 200 на 50 сантиметров, а также все необходимое для посадки — перчатки и рабочие инструменты. Также можно будет выбрать, какие семена хочется посадить — например, прованские травы, рукколу или базилик.

Чтобы грамотно подойти к сити-фермерству, сотрудники парка проведут с будущими садоводами четыре практических занятия. Расскажут обо всех тонкостях — от посадки и ухода до сбора урожая.

«Вы также можете ухаживать за огородом вместе с родными или друзьями. Можно приходить с детьми и показывать им процесс роста растений от семян до готового салата в тарелке. А еще это отличная идея для подарка тому, кто поддерживает концепцию slow living, следит за своим питанием и любит эко-продукты», — говорят сотрудники парка. Подробности акции можно посмотреть здесь.