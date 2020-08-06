«На сегодняшний день у нас практически еженедельно уменьшается на 15% количество поступающих больных, в том числе и с внебольничной пневмонией. Мы сначала вышли на 7 498 коек, затем на 5 898 коек. Это позволило практически освободить значительное количество стационаров. Можно констатировать, что коэффициент распространения снижается», — заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, отметив, что в городе также уменьшается количество пациентов на реанимационных койках.

Несмотря на снижение коэффициента распространения новой коронавирусной инфекции, в Смольном готовятся ко второй волне заболеваемости. Как считает Эргашев, она может быть связана с развитием обычного сезонного гриппа.

«Мы готовы к тому, что может прийти вторая волна. Она действительно может быть связана с развитием как обычного сезонного гриппа, поэтому мы сейчас подготавливаем некоторые стационары, которые будут работать в том числе и для пациентов, которые будут болеть гриппом А и B. Скорее всего, это будет сложно отличить на первоначальном этапе. Будут у нас стационары, которые будут принимать больных с ОРВИ, подозрительной на коронавирус», — добавил он.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 870 тысяч, в мире — 18 миллионов человек, в Петербурге — 32 тысячи. Россия возобновляет международное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, в Петербурге вновь заработали рестораны, торговые центры и аквапарки. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.