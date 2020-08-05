Ростехнадзор приостановил строительство Красносельско-Калининской линии петербургского метро

Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушения выявлены в части организации вентиляции шахты, оборудования водоотлива, а также требований к откаточным путям на шахте №845. В настоящий момент в отношении «Метростроя» возбуждено дело об административном правонарушении и составлен протокол о временном приостановлении деятельности — строительство не будет вестись еще 90 суток.

Напомним, в декабре 2019 года были перенесены сроки сдачи новых станций Красносельско-Калининской линии метрополитена. Изначально контрактом предполагалось, что «Юго-Западную» и «Путиловскую» запустят в июне 2022 года, однако теперь их откроют не раньше сентября 2023 года. Именно на этих, строящихся в данный момент станциях технические и архитектурно-планировочные решения были пересмотрены.

Станция «Путиловская»будет трехзальной — колонного типа. Для безопасности между поездом и посадочной платформой установят автоматические двери. Основной композиции станет центральный зал с арками из нержавеющей стали, динамичные формы которых будут показаны на контрасте с белым потолком и светлым полом, что визуально расширит пространство. Посмотрите также первые фотографии со строительной площадки вестибюля.