Генеральный директор Конгрессно-выставочного бюро Андрей Мацарин вместе со своей командой превращает Петербург в столицу форумов, на которых собираются лучшие астронавты, лингвисты, шеф-повара, IT-специалисты и кардиохирурги со всего света. За два года его работы Петербург вошел в топ-50 европейского рейтинга по версии Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA), подано 46 заявок на право проведения крупных международных ротируемых мероприятий, запущена программа амбассадоров, создан ежегодный собственный ключевой проект Saint Petersburg Travel Hub.
Знакомьтесь, Андрей Мацарин, генеральный директор Конгрессно-выставочного бюро, который превращает Петербург в мировую столицу форумов
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На Андрее: Блейзер Givenchy, футболка Acne Studios,
брюки Bottega Veneta (все — ДЛТ)
Чем занимается Конгрессно-выставочное бюро?
Петербург — это современный город с огромным бизнес-потенциалом. Не только культурная столица. И задача Конгрессно-выставочного бюро — помочь городу стать идеальной площадкой для проведения самых значимых международных событий. Великие ученые, инвесторы, инженеры, IT-гуру, даже шеф-повара — все приезжают в Петербург, чтобы принять участие в крупных форумах и выставках. А мы их достойно — и экологично! — встречаем. Кроме того, важно понимать: туристические потоки в Петербург имеют сезонность, поэтому наш фокус — именно деловой туризм, который перераспределяет загрузку с месяцев белых ночей на весь год.
Есть ли достижения, которыми вы гордитесь?
Один из самых серьезных проектов, к которому мы долго готовились, – 23-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Петербург впервые в истории принял крупнейшее для туристической индустрии событие — около двух тысяч делегатов и более ста пятидесяти министров по туризму! Параллельно с основной программой Генеральной ассамблеи на городском трэвел-форуме Saint Petersburg Travel Hub мы рассказывали о возможностях регионов России по самым разным туристическим направлениям. Еще одно знаковое событие прошлого года — Форум Международной ассоциации кинокомиссий «Синепозиум». В нем приняли участие в три раза больше экспертов, чем мы ожидали: триста двадцать человек из тридцати стран.
Мы надеемся, что это начало развития делового туризма в рамках киноиндустрии. Помимо выставочных, у Конгресс-бюро есть еще и стратегический проект — программа амбассадоров.
Ученые, инвесторы, IT-гуру и астронавты — все приедут в Петербург, чтобы участвовать в форумах
С этого места поподробнее, пожалуйста.
Мы определили для себя пять стратегических направлений: IT, медицина, образование, наука и гастрономия. Городские лидеры в этих сферах были приглашены стать послами Петербурга, а мы, в свою очередь, предложили административную, финансовую и коммуникационную поддержку, чтобы им было проще поддерживать и развивать международные связи и проекты. На сегодняшний день подписаны соглашения с двадцатью двумя амбассадорами города. Они уже помогли нам привлечь более десятка крупных мероприятий, в том числе Глобальную конференцию по исследованию космоса GLEX, Конференцию глобальной кампании «Сестринское дело сегодня» — ее лично патронирует Герцогиня Кембриджская, Международную конференцию по вопросам речи и информатики SPECOM, которая занимается проблемами компьютерной обработки речи и прикладных систем для телекоммуникаций и робототехники, Международную конференцию планетариев. Сейчас мы формируем план реализации этих проектов.
Вы сказали, что встретите деловых туристов экологично. О чем речь?
Благодаря усилиям Конгресс-бюро, Петербург два года назад вошел в уникальное урбанистическое сообщество Global Destination Sustainability Movement. Мы занимаемся тем, чтобы внедрять в конгрессно-выставочную деятельность экологические стандарты, например, чтобы материалы и конструкции, которые используются как временные строения, перерабатывались или разлагались природным образом. Начали с себя — у нас в бюро мы сдаем бумагу на переработку и проводим тренинги с экоорганизациями.
Наличие GDS-статуса становится дополнительным плюсом?
Сейчас экологический стандарт стал одним из обязательных условий для всех крупных мероприятий. Смотрите, как это работает: международная ассоциация делает запрос в разные города на проведение форума. А Петербург — помимо всех остальных бонусов — предлагает использовать большой выбор экологических услуг и сервисов, в том числе экосертифицированные отели и экоплощадки.
И это совсем другой разговор! Более того, экологическая повестка является одной из определяющих для визитов первых лиц государств и крупнейших деятелей науки. Первыми запустив этот процесс, мы видим, как коллеги из регионов начинают понимать необходимость вводить у себя экостандарты.
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На Андрее: сорочка Isabel Benenato, брюки Gucci,
блейзер и лоферы Bottega Veneta (все — ДЛТ)
Как вы поняли, что стоит делать упор именно на экологию?
Мы изучали, каким образом формируются заявки в разных странах, на что обращают внимание в первую очередь, анализировали все требования. Мы делаем ресерч постоянно: чтобы выдерживать конкуренцию, необходимо быть не только в курсе и на острие последних тенденций, но и предвосхищать их.
Амбассадоры, экология — что еще можно сделать, чтобы Петербург вошел в десятку лучших городов для делового туризма?
И — инфрастуктура! Конечно, нам невероятно повезло с культурным наследием. Но в наши дни только красот бизнесу недостаточно.
Пять лет потребовалось на введение упрощенного получение российской визы для гостей Петербурга и Ленинградской области. Сейчас мы задумали реновацию всего водного сервиса — ведь этот огромный потенциал почти не используется. Думаем, как связать водные и наземные маршруты: представьте, красиво и узнаваемо оформленные причалы и, допустим, десять лодок одного типа и расцветки курсируют по каналам. Когда-нибудь (а надеюсь, скоро!) эта картинка сразу будет ассоциироваться с Петербургом. Также Конгресс-бюро — связующее звено между туристической отраслью, международными организациями и органами государственной власти. Наша задача — упростить процессы согласований и сразу гарантировать крупным международным событиям особый статус в списке официальных мероприятий города. Кроме того, мы тоже своего рода амбассадоры Петербурга — Конгресс-бюро состоит в восьми международных и российских профессиональных ассоциациях и участвует в пятнадцати международных выставках на трех континентах. Мы презентуем площадки и возможности Петербурга на стенде города вместе с отельерами и деятелями ивент-индустрии.
Чем вы занимаетесь в Конгрессно-выставочном бюро?
За годы работы в государственных структурах, а также накопленного опыта в реализации международных проектов, у меня сложилось четкое понимание механизмов работы и процесса принятия решений. Это способствует выстраиванию эффективных взаимоотношений и коммуникаций между различными государственными и отраслевыми структурами. Как генеральный директор я руковожу государственным бюджетным учреждением в составе Комитета по развитию туризма: делегирую задачи, провожу переговоры, контролирую исполнение задач. Что касается творческой части, то я должен обеспечить коллегам такие условия, в которых они максимально реализуют свой потенциал. Иногда бывает важно просто не мешать! (Улыбается.)
Частное лицо или компания может обратиться к вам за помощью в продвижении какой-либо инициативы?
Может. Если это уникальная идея, интересная международным сообществам или отвечающая одному из наших государственных заданий. Если у вас успешная компания, уже есть все компоненты и нужна только площадка, согласования и анонсирование — это один вариант. Если ничего этого нет, то мы можем подсказать, куда обратиться, как правильно спланировать и реализовать.
Ведь наша общая цель — превратить Петербург в коммуникационную площадку мирового уровня.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Виктория Назарова
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