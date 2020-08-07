Знакомьтесь, Андрей Мацарин, генеральный директор Конгрессно-выставочного бюро, который превращает Петербург в мировую столицу форумов

Чем занимается Конгрессно-выставочное бюро?

Петербург — это современный город с огромным бизнес-потенциалом. Не только культурная столица. И задача Конгрессно-выставочного бюро — помочь городу стать идеальной площадкой для проведения самых значимых международных событий. Великие ученые, инвесторы, инженеры, IT-гуру, даже шеф-повара — все приезжают в Петербург, чтобы принять участие в крупных форумах и выставках. А мы их достойно — и экологично! — встречаем. Кроме того, важно понимать: туристические потоки в Петербург имеют сезонность, поэтому наш фокус — именно деловой туризм, который перераспределяет загрузку с месяцев белых ночей на весь год.

Есть ли достижения, которыми вы гордитесь?

Один из самых серьезных проектов, к которому мы долго готовились, – 23-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Петербург впервые в истории принял крупнейшее для туристической индустрии событие — около двух тысяч делегатов и более ста пятидесяти министров по туризму! Параллельно с основной ­программой Генеральной ассамблеи на городском трэвел-форуме Saint Petersburg Travel Hub мы рассказывали о возможностях регионов России по самым разным туристическим направлениям. Еще одно знаковое событие прошлого года — Форум Международной ассоциации кинокомиссий «Синепозиум». В нем приняли участие в три раза больше экспертов, чем мы ожидали: триста двадцать человек из тридцати стран.

Мы надеемся, что это начало развития делового туризма в рамках киноиндустрии. Помимо выставочных, у Конгресс-бюро есть еще и стратегический проект — программа амбассадоров.