Ботанический сад Петра Великого расскажет о растениях-«иммигрантах»

Проект познакомит петербуржцев с разнообразием американских растений, растущих в оранжереях и парке-дендрарии ботанического сада на улице Профессора Попова. Например, в викторной оранжерее живут «американки» Виктория амазонская и Круса — крупнейшие в мире кувшинки.

Помимо знакомства с «американками» посетителей проведут по экспозиции флоксов и лилий из частных коллекций Сергея Садова, Светланы Грачевой, Светланы Глухих, питомников Александровский сад и Северная флора. Также в рамках проекта впервые за полгода можно будет посетить Ботанический музей.

Посетить Ботанический сад Петра Великого можно 8 и 9 августа, стоимость единого билета — 600 рублей для взрослых и 350 рублей — для детей старше 4 лет, школьников, студентов и пенсионеров. А те, кто придет в полных костюмах индейцев, ковбоев и шерифов, могут пройти бесплатно.