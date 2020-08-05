Пакет поправок Комитет по транспорту Петербурга собирается внести в правила пользования водными объектами. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в случае, если они будут приняты, для маломерных судов массой до 200 килограммов и мощностью двигателя до 8 киловатт будут закрыты Мойка, Фонтанка, Зимняя канавка, канал Грибоедова, Кронверкский пролив и Крюков канал.

«Жители или гости города, чаще всего это молодые люди, не имеющие опыта управления каким либо судном, тем более не имеющие каких либо документов на право управления этим судном, приходят на базу какую-то, берут такую лодку, платят там небольшие деньги и думают, что могут насладиться красотами Петербурга, не понимая, какой опасности они себя подвергают», — комментирует инициативу исполнительный директор компании «Нева Тревел» Юрий Набатов.

Напомним, 28 июня, после продолжительного перерыва, Комитет по транспорту Петербурга запустил навигацию по водным путям в административных границах города. Для водного сообщения вновь открылась Нева, Малая Нева, Большая, Средняя и Малая Невки, а также Мойка, Фонтанка, канал Грибоедова и другие водные артерии города.