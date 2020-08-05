В амфитеатре Лахта Центра прошел первый концерт

На деревянной арене амфитеатра, обращенной к Финскому заливу, музыканты Digital Orchestra выступили под руководством Михаила Голикова — дирижера и руководителя оркестра «Таврический». Несмотря на то, что концерт прошел без зрителей, его запись будет доступна для всех желающих. Музыканты выложат запись цифрового концерта, а затем и все девять симфоний Бетховена, записанных в разных петербургских локациях — от Петропавловской крепости до Витебского вокзала.

Напомним, Лахта Центр показал проект «Северной площади» — такое неофициальное название получила территория возле северного блока самого высокого здания в Европе — в августе 2019 года. Многофункциональность общественного пространства позволит проводить там множество мероприятий. Так, лестница-амфитеатр станет не только способом входа в здание, но и местом, где можно посидеть с друзьями (как в нью-йоркском Метрополитен-музее!), а центральная площадка послужит местом залива для катка.

Ранее Смольный одобрил проект благоустройства набережной у Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». На участке Приморского шоссе, примыкающего к самому высокому зданию Европы, появится облагороженная набережная со спусками к воде и зеленая зона. Также Комитет по госзаказу Петербурга объявил конкурс на строительство эстакадных съездов от Приморского шоссе к Лахта Центру. Начальная цена контракта составит 3,8 миллиарда рублей, а плановый срок окончания работ приходится на ноябрь 2023 года.