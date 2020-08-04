Как во дворе на Римского-Корсакова под асфальтом нашли историческое мощение и почему это важная история для Петербурга

Тут стоит сделать ремарку о том, чем это мощение все-таки интересно. Во-первых, мы не знаем его возраста: некоторое специалисты называют датой заложения 1930-е годы, другие — начало XIX века. Сам дом был построен в начале XIX века и серьезно перестроен в середине века. Мостовая может быть и более поздней, и более ранней — но дело в том, что у нас очень мало подобных образцов. Есть легендарные памятники, где сохранилось мощение, вроде Александро-Невской Лавры и Петропавловской крепости. А есть пара домов, возле которых есть исторические участки покрытия, но их единицы. Историков архитектуры, которые специализируются на мостовых и которые могут назвать точные данные, у нас нет. Материала для изучения сегодня настолько мало, что таких исследований не проводилось. Отчасти в этом и ценность — это источник исторической информации. Если со временем ее накопится больше, если раскроют и сохранят еще несколько мостовых, то петербургские исследователи смогут сопоставить факты и систематизировать знания. Также, конечно, важно, что это придает облик исторической постройке, создает историческую среду.

Такое мощение можно приспособить под современное использование — чтобы ходить было удобнее, каменные дорожки прокладывали еще до революции. Активисты предлагали сделать именно это — ровно там, где ходят люди, булыжники уже успели выкопать.