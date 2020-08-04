КГИОП одобрил демонтаж исторического мощения на Римского-Корсакова. Но его потом вернут

Извлеченные единичные остатки мощения никуда не вывозят, как ранее заявляли активисты — по словам представителей комитета, в настоящее время они складированы во дворе. После переборки они будут переданы ВООПИиК на ответственное хранение. Однако активисты уверены, что демонтаж приведет к «полной утрате подлинности исторического мощения».

«Самый сложный технический вопрос с отведением воды от сохранившегося участка мощения, как оказалось, может быть решён без особых проблем: как подтвердил представитель Водоканала, уровень дождевого колодца можно понизить, замены в ближайшее время потребует и сам колодец, так как он устарел и находится в нерабочем состоянии. Однако Евгений Барканов (глава МО «Адмиралтейский округ», — прим. ред.) и его проектировщик отказались от такого решения, настаивали на полной переборке и смогли убедить в этом КГИОП. Все предложения ВООПИиК сохранить подлинный участок булыжного мощения без переборки были отклонены», — сообщили «Собака.ru» в ВООПИиК.

Дом Н. Семенова на проспекте Римского-Корсакова, 39 был возведен в 1808-1810 годах по проекту архитеатора Г. А. Боссе в стиле классицизм. С 1826 года здесь располагалось учреждения Великого княжества Финляндского: статс-секретариат, его канцелярия и Паспортная экспедиция. По данным сайта CityWalls.ru, тартурский мирный договор 1920 года подтвердил право Финляндии на здание, право собственности не опровергалось и в Парижском договоре 1947 года. Здание было продано Советскому Союзу в 1954 году. В 2001 году дом включен КГИОПом в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».