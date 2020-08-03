Яхтсмены Петербурга запустили петицию в защиту яхт-клуба на Петровской косе

Как указывают авторы петиции, закрытие яхт-клуба на Петровской косе происходит в самый разгар парусного сезона — когда сотни спортсменов готовятся и участвуют в соревнованиях разного уровня и статуса, функционируют детские и взрослые парусные школы, проводятся теоретические занятия и тренировки. В яхт-клубе отключена подача воды и электричества, проводятся работы по демонтажу бонов и понтов, а с капитанами и собственниками яхт в одностороннем порядке расторгаются договоры.

Спортивный коллектив яхтсменов Петербурга О закрытии яхт-клуба на Петровской косе: Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб с момента своего основания в 1860 году и по сей день является колыбелью и оплотом всего парусного сообщества Морской столицы, за годы существования в нём выучились и занимались тысячи яхтсменов, которые достойно представляли и продолжают представлять наш город в соревнованиях по всему миру, двери яхт-клуба всегда были открыты для желающих приобщиться к морской науке, а после закрытия других городских яхт-клубов он стал единственным в городе с населением более 5 миллионов. В настоящий момент капитаны и собственники этих яхт, а также владельцы парусных школ в экстренном порядке решают вопросы со стоянкой, мест в городе катастрофически не хватает, вся спортивная жизнь города на грани срыва!

До 1 августа в акватории яхт-клуба базировались более сотни парусных яхт — флот яхт-клуба профсоюзов, парусных частных яхт, яхт парусного клуба ZigZag, парусных школ «Сила ветра» и SportYachts, а также капитанские гички «Проекта Штандарт». Сейчас все они в экстренном порядке решают вопросы со стоянкой. «Яхтсмен, член экипажа яхты «Лена» класса Л6. Мои дети также занимаются парусным спортом в детской парусной школе этого яхт-клуба, которую тоже закрывают», «Я подписываюсь, потому что Питеру нужна культурна. А яхты — часть этой культуры», — комментируют закрытие яхт-клуба петербуржцы.

Подписать петицию в защиту яхт-клуба на Петровской косе можно по ссылке.

31 июля владельцев яхт, пришвартованных на Петровской косе в Петербурге, уведомили о прекращении работы речного яхт-клуба профсоюзов — об этом сообщают яхтсмены в социальных сетях, которые не понимаю, куда им идти. Мы поговорили с очевидцами и представителями парусной индустрии Петербурга о причинах конфликта.