«Цех 85» и фонд «Помощь бездомным животным» запустили проект «Хвостатые обещания»

На сайте проекта два раздела. Первый для тех, кто хочет взять питомца из приюта. В интерактивной галерее представлены собаки и кошки, которые ищут дом, и их «обещания» для будущих хозяев. Кот Монти обещает «возможность стать его человеком», пес Скай — «всегда вилять хвостиком при виде тебя», Челси — «будить тебя мокрым носом по утрам», а Радж — что «никогда не даст тебя в обиду».

Второй раздел рассказывает о способах помощи приюту. Сделать это можно онлайн и офлайн. Так, покупая печенье «Лапа» в любом из заведений «Цех 85» 5 рублей с каждой проданной печеньки будут перечислены в пользу фонда «Помощь бездомным животным».

«Цех 85 family поддерживает гуманное отношение к животным и мечтает, чтобы каждый человек обрел хвостатого друга, а каждый хвостатый друг — любящую семью и дом. Поэтому мы запустили проект «Хвостатые обещания»», — говорят в компании. Забирая животное домой, каждый хозяин получит подарочный набор с банданой, жетоном и поилкой для животного, а также сертификатом на сладкую коробку — «чтобы отпраздновать ещё один «День рождения» вашего нового члена семьи».

Напомним, ранее в России появился первый Tinder для животных и их будущих хозяев. Основная миссия проекта — сделать удобный и понятный сайт, который бы облегчил россиянам поиск животных, а приютам — их пристройство в добрый руки.